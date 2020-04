Sagitario – Viernes 24 de abril de 2020: se acerca a tu vida una persona ausente

No desestimes nada que llegue a tu lado aunque parezca insignificante. Esos detalles serán la clave para mejorar tu situación económica y debes utilizarlos a tu favor para incrementar tus finanzas sobre todo ahora que cuentas con la energía directa de tu regente, el planeta Júpiter.

Lo que has estado esperando desde hace tiempo empieza a convertirse en una realidad en tu vida, pero no exageres ya que muchas veces tiendes a convertir una lluvia de verano en un huracán.

Amor Estás en un tono sensible y comprensivo lo cual te permitirá rehacer una relación que estaba en peligro y al mismo tiempo reiniciar lo que una vez comenzó como una pequeña aventura y ahora se convierte en algo mucho más intenso y fuerte. Se abre una etapa apasionada en tus relaciones íntimas durante este mes sinódico que estamos viviendo.

Salud No hagas cosas fuera de lo común pues podrías alterar tu metabolismo en este día. Hoy es bueno seguir tu rutina, tanto en la alimentación como en los demás aspectos de tu salud.

Trabajo

Ejerce prudencia porque de ella depende que no te busques problemas ni complicaciones. Si te asignan un trabajo que no te agrada del todo no es el momento de protestar sino de hacerlo, ya habrá tiempo para exponer tus puntos de vista cuando la situación esté más calmada.