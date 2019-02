Sagitario – Viernes 22 de febrero de 2019: tus condiciones serán reconocidas

Noticiero astrológico: la Luna está en Libra con todos los planetas directos, y la vibración del día la del número nueve, la energía que cierra un ciclo. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo, al igual que lo está el planetoide Ceres.

Suele decirse que existen dos tipos de personas, las pesimistas, que todo lo ven gris, y las optimistas que ven la vida con una óptica positiva. La opción es tuya y cuando optas por la idea positiva y optimista aún lo más difícil se arregla y viabiliza. Los extremos son malos, pon los pies sobre la tierra para las cosas prácticas, pero mantén la cabeza en lo alto para las cuestiones sublimes.

Se solucionan asuntos de dinero que te tenían preocupado. Un buen amigo te dará una grata sorpresa sentimental así que alégrate si has estado entristecido pensando en alguien ausente, ahora llegará a tu lado. Este fin de semana vete preparando para algo excitante ya que el próximo mes de marzo traerá consigo una total revaloración de tu vida.

Descubre cuál es el principal miedo de tu signo y enfréntalo Cargando galería



Amor

Muchas veces te has buscando serios problemas sentimentales porque en tu afán de ser sincero has dicho lo que no debías decir. No descuides los aspectos sensibles en tu relación amorosa. Si dices lo primero que se te ocurre, sin medir las consecuencias, herirías a quien amas. Hay ocasiones en que callar no significa hipocresía, sino sensibilidad e inteligencia, inclusive compasión.



Salud

Si algo daña mucho la calidad de vida es no dormir lo suficiente. Si has estado durmiendo poco, o demasiado, y no te sientes animoso y vital cuando te despiertas es una señal para modificar tus horarios y superar lo que puede estar agotándote en tu vida.

Trabajo

Hay buenas noticias para ti, sagitariano, ya que te estarán considerando para una promoción a un puesto de mayor responsabilidad en el lugar donde estás empleado y esto no solo aumentará tu prestigio sino eventualmente tus ingresos. Si no tienes empleo no te inquietes, tómalo todo filosóficamente.

Cómo atraer dinero y prosperidad con arroz Cargando galería

Dinero y fortuna

Si algo singulariza a tu signo sagitariano es la capacidad de crear prosperidad, suele decirse que llevas contigo la cornucopia de la abundancia. Así que no te inquietes por una falta temporal de ingresos, será eso, temporal solamente.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el efecto del tránsito planetario que te inspira y estimula a lanzarte a nuevas y atrevidas aventuras.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Sagitario: cambiar un plan de forma imprudente sin tomar en cuenta factores objetivos.

¿Qué debo evitar?: las precipitaciones a la hora de tomar importantes decisiones.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire.

La relación más tensa: tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: estos días finales de febrero y las primeras semanas de marzo presentan un tono muy dinámico en tu vida amorosa, encuentros, reuniones de contenido sentimental y mucho más.





RITUAL DEL NIÑO PRODIGIO: