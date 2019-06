Sagitario – Viernes 21 de junio de 2019: el solsticio subraya tu carisma, estás conquistador

Con la doble influencia de la Luna en tránsito por un signo de aire, afín al tuyo, que eres de fuego, y la acción del solsticio comprendes que muchas veces es preferible callar cuando no hay nada bueno que decir de otra persona. Eso es lo que posiblemente te esté sucediendo en estos momentos debido a la coyuntura cósmica que presenta tu regente, Júpiter, retrógrado y los aspectos planetarios que está haciendo con Venus y Marte.

Hay una situación que se empieza a clarear, pero deberás dedicar parte de tu dinero y esfuerzo a poner orden en tus asuntos y no dejar para mañana las decisiones importantes.

Salud Si un régimen de salud no te da los resultados esperados no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado. La indecisión y ansiedad cuando estás bajo un tratamiento complica las cosas. Obra con el entusiasmo e iniciativa típicos de tu signo sagitariano.



Dinero y fortuna

Si eres de los sagitarianos que se quejan de que “el dinero no me rinde”, no estás solo, pero hay solución. Este fin de semana toma lápiz y papel y ¡a sacar cuentas! Separa espacio y tiempo para considerar de manera adecuada lo que quieres de la vida y la forma como estás gastando tu dinero. Bajo la inspiración de solsticio descubrirás ahorros importantes y lograrás salir adelante de tus obligaciones pendientes.