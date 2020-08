Sagitario - Viernes 21 de agosto de 2020: momento de levantarte tras una situación crítica

La mayor parte del tiempo te has dedicado a aprender, eres un signo fuerte, pero tienes algunas cuestiones negativas en tu entorno, para poder vencerlas sin lugar a dudas hoy es un buen día para levantarte de cualquier crítica.

Pronóstico del día : puedes tambalearte, pero jamás te tumban, a pesar de que en este momento te levantes de una situación crítica, significa que has tenido la experiencia y las herramientas para no dejar que nadie te pisotee.

AMOR Algunos de los principales conflictos que podrías tener hoy, son del lado materno, sobre todo porque constantemente está observando qué haces y qué no haces bien, recuerda que es su manera de transmitir lo que considera positivo para ti, pero sí es una persona insistente deberás ser lo suficientemente tranquilo para evitar que esas críticas te lastimen pues viene de la persona o de una de las personas que más quieres.

SALUD

Tienes una manera muy particular de cuidar tu salud, a veces eres muy certero, a veces no tanto, por supuesto, no eres perfecto, pero en un día como hoy, vas a confiar completamente en tu instinto y en el aprendizaje que provino de gente que te ha enseñado cómo cuidarte.