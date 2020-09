Sagitario - Viernes 18 de septiembre del 2020: lograrás un acuerdo importante

Te sentiste bloqueado hace algunos días, pero empiezas a sentir que las cosas se acomodan nuevamente. El temor a veces es recurrente en tu persona, sobre todo cuando llevas tantos días encerrado con tus propios pensamientos. No te preocupes pues al finalizar el día te sentirás libre de ellos.

AMOR Sientes un compromiso importante con quienes respondieron a ti favorablemente, nace la oportunidad de que lo agradezcas de frente y por ese motivo recibirás más de lo que esperabas. No haces las cosas por motivaciones equivocadas, por el contrario, te enfocas en ayudar cuando te lo propones y eso tiene resultados positivos.

SALUD

Te vas a relacionar con personas que tienen ganas de sentirse más saludables que nunca, a pesar de que no tenías la motivación para poder sentirte en plenitud. Las pláticas que has tenido con ese grupo de personas, hicieron que encuentres las ventajas de realizar rutinas de ejercicio en grupo, pues no solo te fortaleces físicamente, logras movitivarte frente a las bajas emocionales.