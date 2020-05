Sagitario – Viernes 15 de mayo de 2020: lo que se avecina te alegrará el fin de mes

Si te sientes tentado a cambiar algo que hacías rutinariamente e introducir una novedad en tu vida, no te detengas.

Amor ¡Mucho cuidado, sagitariano, ahora que tu regente Júpiter está retrógrado! Si se te acerca una amistad con un chisme en el que esté involucrada tu pareja o una persona amada trata de esquivarla y no le sigas la corriente ya que ahora estás algo confuso y podrías cometer un error de juicio. Mantén tu presencia de ánimo en todo momento.

Trabajo Esta segunda quincena de mayo se ha iniciado con varios planetas retrógrados, entre ellos tu regente Júpiter. No tomes tus obligaciones de hoy como si fuera un juego, pero tampoco estés demasiado rígido y tenso pues lo que más precisas en estos momentos es aplicar el sentido de armonía y equilibrio.



Dinero y fortuna

Júpiter, tu regente, está retrógrado desde ayer. No te lamentes si no tienes ahora el dinero necesario porque las quejas, maldiciones y ese tipo de vibraciones negativas solamente atraen negatividad y malas ondas, además tu eres un signo optimista que no te dejas derrumbar por nada.