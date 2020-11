Sagitario - Viernes 13 de noviembre del 2020: llevas en ti una buena fuerza para lograr lo que quieras

Es un buen momento para que todo lo que consideres inapropiado se aleje de tu lado y no permitas que nadie cometa injusticias contigo.

AMOR Buen momento para que el amor llegue a tu casa y no se aleje de ahí por nada. Puede ser que el sextil entre Neptuno y Júpiter, hiciera que mantengas conciliación con algunas personas de tu familia. A veces el amor no solo tiene que ver en pareja, asócialo con todo lo que sea importante para ti, el amor está en todos lados.

DINERO Y FORTUNA Podrías poner tu dinero en buenas manos, esto contempla un banco, ahorro o una persona con experiencia para que te llenes de buenas vibraciones al finalizar el día y sepas que no por el hecho de pedir ayuda, estarías quitándote responsabilidades.

TRABAJO

Mezcla lo mejor de tus habilidades para que nadie detenga tu andar. Si bien no has sabido de pronto qué te ha faltado para triunfar, pregunta, no estaría de más que para quien trabajas te de la retroalimentación correcta.