Sagitario – Sábado 7 de septiembre de 2019: se presentará una situación muy divertida

Si mantienes tu presencia de ánimo en todo instante y no te dejas envolver por pensamientos tristes o comentarios de gentes malintencionadas todo saldrá bien. No dejes que el temor al qué dirán te impidan disfrutar esta relación que tanta alegría, felicidad y momentos agradables va a traer a tu vida. Combate y neutraliza con tu optimismo sagitariano las ondas de freno que podrían surgir con el tránsito retrógrado de Júpiter.

Trabajo

No te empecines en hacer algo para lo cual no te sientes calificado totalmente. Esto no quiere decir que eludas los retos, sino que sepas tus propias limitaciones porque sería muy triste que en vez de trabajar ocho horas te pasaras día, noche y fines de semana constantemente ocupado, sin poder relajarte. Gradúa tu tiempo, concéntrate en una dirección y verás resultados.