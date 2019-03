Sagitario – Sábado 23 de marzo de 2019: te envuelve una onda de entusiasmo y dinamismo

Cuidado con encuentros negativos, o sea, si se te acercan gentes chismosas, murmuradoras y enredadoras, no comentes nada con ellas porque te verías envuelto en situaciones embarazosas como consecuencia del efecto retrógrado de Mercurio. No les des la razón y trata de mantenerte al margen de su mundo de enredos y manipulaciones sentimentales.

Amor Felizmente no hay nada negativo en tu vida amorosa porque las vibraciones que ahora te envuelven con el ciclo dos que está ocurriendo este sábado te permitirán salir adelante muy bien de los problemas que tuviste. Tu paisaje afectivo se fortalece y ahora estás en control de tus emociones mucho mejor que antes.

Trabajo

Este ciclo posterior al equinoccio y el plenilunio es transformador sobre todo en estos días a medida que la Luna se vaya acercando a tu signo lo cual ocurrirá mañana domingo 24 de marzo. Escucharás noticias alentadoras sobre tu trabajo, y si no tienes empleo, hay buenas nuevas también, pero no te dejes llevar por las personas negativas que suelen arrastrar en su mala vibración a los demás. Lograrás éxito si no te dejas influir.