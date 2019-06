Sagitario – Sábado 22 de junio de 2019: tendrás nuevas motivaciones, entusiasmo y dinamismo

El tránsito retrógrado de tu regente Júpiter a veces interfiere en la buena comunicación, sagitariano. Algunas personas a tu alrededor están demasiado susceptibles y podrían interpretar mal lo que les platiques sobre todo desde ayer que comenzó a regir el signo canceriano. No todo lo que hoy digas o hagas será bien entendido.

Sé muy delicado si vas a aclarar algún aspecto de tu vida sentimental con tu pareja o una persona que te interese emocionalmente pues podrías cometer imprudencias. Estás en una etapa donde debes ser muy observador para no incurrir en errores de apreciación. Mantente alerta y no tendrás dificultades.



Amor

Para que las cosas te salgan bien es menester que pongas más de tu parte. Si tus asuntos sentimentales no andan bien explora tus reacciones y la manera en que has estado respondiendo a las palabras conciliatorias de tu pareja. Es hora de ceder, de una parte como de la otra. No siempre la razón está de un solo lado.