Sagitario – Sábado 2 de marzo de 2019: un fin de semana diferente, divertido

Noticiero astrológico: la Luna está en Acuario y todos los planetas están directos, no hay ninguno retrógrado. La vibración numerológica de hoy es el ocho, de las finanzas, la economía. . Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo al igual que el planetoide Ceres.

Hay un tono muy energizante en tu horóscopo, sagitariano. Te has levantado con grandes deseos de renovarlo todo, pintar la casa, cambiar los muebles, mudarte, empezar algo diferente, y esa energía es formidable, pero debes canalizarla bien en algo concreto.

Si quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo te perderías en el intento y eso no te conviene para nada. Ahora frente a ti hay grandes oportunidades tanto económicas como laborales y debes aprovecharlas muy bien. El fin de semana se presenta con un toque sentimental y algo nostálgico, pero lo disfrutarás bien y avanzarás con paso firme en este mes del equinoccio.

Salud

Atiende los mensajes de tu cuerpo. Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.