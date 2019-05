Sagitario – Sábado 11 de mayo de 2019: sigue tus inspiraciones que te conducirán al éxito

Puedes herir a quien más amas diciéndole algo desafortunado o usando palabras duras. Matiza tus observaciones con un toque de ternura y así no tendrás problemas porque no siempre es conveniente, ni justo, ser demasiado directo. Aplica tu espontaneidad sagitariana, sentido del humor y actitud deportiva ante la vida para que no te afecten las diferentes situaciones que están ahora presentándose.