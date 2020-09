Sagitario - Miércoles 9 de septiembre del 2020: tuviste un ligero descuido que te hará sentirte preocupado

AMOR Existirá una persona que siempre esté al pendiente de ti, lo tengas al tanto o no. Afortunadamente debes de ser muy agradecido, pues te das cuenta que eso ha sido lo que te ha mantenido al margen de no entrar en ansiedad. Procura devolver la energía con agradecimiento y paz.

DINERO

Has confiado demasiado en una persona del sexo masculino para proteger tu dinero, quizá hasta hoy no había tenido problemas, pero una situación complicada, hará que tome lo que no le corresponde. No será un robo, porque podrá regresártelo más adelante, pero el mentirte te hará que incluso se concluyan la relación.