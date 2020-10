Sagitario - Miércoles 7 de octubre del 2020: te tomó demasiado tiempo comenzar de nuevo

Después de haber caído en una situación de desolación, te toma mucho tiempo reconstruirte y seguramente tendrás la sensación del qué hubiera pasado. Pero como no se puede regresar el tiempo entonces serás mucho más consciente de lo que tendrás enfrente para que no te vuelva a ocurrir.



SALUD

Por mucho que has intentado mantenerte al margen de un régimen alimenticio, has decidido claudicar. Te sientes de pronto como una persona incapaz de reconocer que has hecho las cosas incorrectas en cuanto tu salud se refiere. Pero el hecho de que las cosas no se encuentren de la mejor manera, no te debe hacer pensar que así será siempre.