Sagitario – Miércoles 4 de diciembre de 2019: un nuevo amanecer sentimental como regalo de cumpleaños

Júpiter está en sextil con la Luna dos días después de haber dejado tu signo para desplazarse a Capricornio. Ten siempre una alternativa y si algo molesto surge, tómalo deportivamente para que no te arruine tu miércoles y mucho menos tu ciclo de cumpleaños. Las cosas, cuando se aceptan como son, nos ayudan a vivir mejor y a enfrentarlas con inteligencia.

Salud Limpia tu casa con sustancias que no sean irritantes pues existe una vibración de hipersensibilidad cósmica en tu medio la cual puede volverte muy sensible a olores fuertes como el cloro, por ejemplo, y causarte irritaciones bronquiales.

Trabajo

Ejerce la prudencia y no te dejes deslumbrar por promesas de gentes totalmente irresponsables y alocadas. Si tienes un empleo estable no lo vayas a dejar por asumir una posición nueva en un sitio que desconozcas y no te ofrezca seriedad. Aprovecha la onda creativa que en estos momentos está envolviendo tu signo sagitariano durante la etapa de cumpleaños.