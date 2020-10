Sagitario - Miércoles 28 de octubre del 2020: no hagas alarde de lo que harás

El tránsito de los signos pareciera ser que está a tu favor, hoy es de Piscis a Aries, pues sin darle tanta importancia al exterior, hoy harás lo que te plazca en el mejor sentido de la palabra. Ahorrarías tiempo si comenzaras a poner en claro con otros lo que ya no te es funcional.

Pronóstico del día : la Luna se encuentra de tu lado, pues ahora abriría tu mentalidad donde todo sea posible y no existan barreras.

AMOR Contempla ser mejor ante la cuadratura que se observa entre Marte y Júpiter pues con altas probabilidades, estarías en boca de los demás, no es necesariamente de mala manera ahora mejor que nunca tienes la responsabilidad de ver por tus propios pasos sin necesidad de preguntarle a otros qué debes de hacer, constantemente.

DINERO Y FORTUNA Número seis de la suerte, fortuna y gracia para emprender nuevos caminos económicos, que no te sorprenda la vida si de pronto las crisis insospechadas de pronto se sienten a la baja.



TRABAJO

Contempla nuevas opciones si de pronto has sentido que no estás haciendo lo que te llene de plenitud, podría ser que el temor a no percibir económicamente lo que se tiene, haga estragos en tu mente para impedir que avances.