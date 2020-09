Sagitario - Miércoles 23 de septiembre del 2020: serás lo suficientemente paciente para recibir el éxito

Fase lunar: cuarto creciente. Iluminación : 50% Signo de influencia : Sagitario en tránsito a Capricornio. Carta del Tarot : el Mundo de frente. Eres una persona constante cuando te propones cumplir objetivos, te cuesta trabajo realizar rutinas o acciones que sean repetitivas, pero en este momento vendrán buenos brío y estás preparado para ser paciente. Algunas personas no creen que logres mantenerte en sintonía, pero al ver el éxito rotundo que viene a ti, no tendrán otra cosa que hacer más que admitir que se equivocaron.

Pronóstico del día : te sentirás mucho más apegado a la luna como ningún otro día, has hecho todo lo posible por concentrarte para salir de baches que intentan hacerte entrar en desesperación. No caerás en provocaciones, pues la serenidad se aparece como tu fiel compañera. Aprovecharás este hecho para mantenerte ecuánime por bastante tiempo.

AMOR El amor es pate de tu camino en muchas maneras, primero pones a tu trabajo, familia y al final pareja. Sientes más pasión por relacionarte con alguien, que un amor verdaderamente profundo. Compartirás algunas cosas con quienes sientes mayor afinidad y eso te hará sentir que estás con las personas correctas, no persistas con quien no te llama, pues no tiene mayor interés en ti.

DINERO

Definitivamente la fortuna se encuentra de tu lado, por mucho que otros se encuentren de cabeza, para ti el dinero comenzará a crecer, gracias a que has hecho lo que tu instinto te permite y no solo lo que debes. Te has propuesto muchas cosas a tu alrededor que no se han cumplido como quieres, pero verás el éxito en muy corto tiempo, pues mereces recibir lo que has trabajado.