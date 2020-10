Sagitario - Miércoles 21 de octubre del 2020: buscarás nuevas opciones laborales

Probablemente has estado preguntándote si hay oportunidad para cambiar de empleo o ejercer otro a la par, pues la pandemia no hace que todos crean en que habrá un cambio pronto que pueda atraer tranquilidad económica. Déjate sorprender por la Luna que en su etapa creciente se llevará cualquier duda y te indicará que es lo mejor para ti hoy.

Sabrás sortear toda energía negativa si así lo requieres. Es Mercurio el que puede atraer desesperación para ti si no te has encontrado en calma y en descanso. Si alguien te insiste en algo que no quieres hacer, date el lujo de rechazarlo pues estás más fortalecido que antes.