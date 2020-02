Sagitario – Miércoles 19 de febrero de 2020: se acentúan tus cualidades más conspicuas

El tránsito lunar de este miércoles promete un día lleno de sorpresas agradables en tu vida amorosa. Si pensabas que el amor estaba prohibido para ti hoy descubres como no es así, y puedes ser muy feliz.

Si estás soltero y buscas compañía no exageres pues si insistes demasiado en alguien que recientemente conociste podría alejarse de ti pensando que eres posesivo o controlador. Aplica en todo momento el desenfado sagitariano y verás lo bien que te va.

Trabajo Una eventualidad en tu trabajo te desalienta y comienzas a pensar en la posibilidad de irte a otro sitio. No tomes decisiones basándote en este incidente y espera un poco. Mañana, al despertarte, verás esta situación desde otro ángulo.

Dinero y fortuna No te impacientes, espera un poco y no fuerces situaciones pues todo está marchando como debe. El éxito te sigue en una negociación financiera y dentro de pocos días verás resultados tangibles como corolario a tus gestiones de hoy.

Frase del día: es preferible hacer un trabajo que nos guste, aunque no ganemos mucho, que hacer otro que no nos guste, por ganar un poco más porque la alegría y la salud no se compran con dinero.



Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer, y también con Capricornio, que es de tierra.

Tu compatibilidad actual: en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua.

Si estás soltero o soltera: disfrutarás de un ciclo de amor y pasión como a ti te gusta.