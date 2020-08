Sagitario - Miércoles 19 de agosto de 2020: enfrentarás uno de tus peores miedos, pero saldrás victorioso

En general eres una persona que no le tiene temor a las cosas, pero hoy quizá puedan mover esa emoción, vas a salir victorioso sin lugar a dudas.

Pronóstico del día : la carta podría anunciar que estás enfrentando tus peores temores, pero no te preocupes sólo son supuestos, en realidad te sientes mucho más fortalecido que antes y lograrás superar adversidades.

SALUD

Te sentirás un poco apenado por lo que una persona te recomendó y no te funcionó, a lo mejor te preguntará precisamente cuáles han sido los resultados, pero sin temor a equivocarte debes enfrentar el hecho de que no fue la mejor recomendación para ti, quizá eso podría alejarlo y hacerte sentir que evidentemente no tenías por qué comentar lo anterior, pero siempre será mejor la honestidad.