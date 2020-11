Sagitario - Miércoles 18 de noviembre del 2020: encuentras el modo de sentirte en abundancia

Cuando alguien se asoma a tu vida, solo para saber qué has hecho sin motivo aparente, es cuando debes poner distancia de pronto sin previo aviso

Pronóstico del día : a veces es imposible evitar que alguien de la familia, se presente de manera hostil hacia ti, pues no todos son tan amables como tú quisieras, pero para tu mayor tranquilidad, podrías dejar que las cosas fluyan como es debido. Eso es lo que posiblemente indica la Luna que, con su visible crecimiento, disipe lo que no es correcto para ti.

AMOR Probablemente hoy te sientas tan lleno de energía, que el amor se instale en tu casa y no te deje en solead.

Es posible que el sextil entre el Sol y la Luna te haga sentir en equilibrio, por ello no te alejes de quien quiera establecer energías positivas para ti. Así tendrías un buen amor hoy.

DINERO Y FORTUNA Posiblemente estarías en una muy buena racha económica, quiere decir que por donde quiera que lo veas, alguien no faltará en querer pedirte dinero o que lo ayudes de algún modo.

Podrías hacer lo que gustes, pero recuerda que cuando hay préstamos, no necesariamente regresarían a ti. Es momento de que, con un amuleto en forma de llave, lo tengas en tu cartera, cuello o en la cabecera de tu cama, así protegerías tu patrimonio.

TRABAJO

No hace falta saber que pocas veces has estado al borde de no querer nada de nadie. Quizá tengas que recurrir a alguien con quien canalices toda esa energía negativa, que de pronto haría que te sintieras con mucho cansancio.