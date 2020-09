Sagitario - Miércoles 16 de septiembre del 2020: estás sospechando de alguien que te quedará mal

No eres una persona confiada, pero cuando das todo por otros, te olvidas de ser más precavido o lo pierdes todo. Ya te ha pasado con constancia que las personas que permanecieron más cerca, se volvieron tus enemigos. Si sospechas que hay una traición cercana, deberás enfrentarla pese al miedo.

DINERO Parece que tienes un admirador o un enemigo, pues hace todo lo que tú pretendes para sentirse compatible contigo. En un principio no le diste importancia, pues considerabas que era una conducta poco común y que no te afectaba, pero ahora que, pretende incluso ocupar tu identidad, tendrás que cambiar contraseñas de todo, incluyendo el de tu cuenta bancaria para proteger tu dinero.



TRABAJO

Has intentado durante mucho tiempo, que te escuchen para que puedas hacer algo más dinámico en tu trabajo. Para tu desgracia, la persona que está al mando, se siente en envidia y no quiere que lo que hagas sea éxitos, pues siente que podrías quitarle el puesto. Su inseguridad radica, en el saber que no tiene la misma capacidad que tú para llevar las cosas hacia adelante.