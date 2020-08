Sagitario - Miércoles 12 de agosto: la paz y la tranquilidad te guían

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 40%

Signo de influencia: Tauro en transición a Géminis.

Carta del Tarot: La Justicia de frente.



Para ti el silencio será fundamental hoy y no porque tengas que ser como un monje tibetano, sino porque encontrarás en tu interior que las cosas comienzan a tener un mejor sentido que lo últimos días, le das la bienvenida a la tranquilidad.

Pronóstico del día: hay una sensación de respeto muy importante sobre lo que haces en tu trabajo, con tu familia, amigos y pareja, sobre todo las perseidas se conectan con mayor energía para llenarte de tranquilidad y paz. Tu intuición te mantendrá en una conexión certera con lo que puedes dar para los demás. La carta de la justicia llegó en el mejor momento, entrarás en un pensamiento muy sabio, donde tu visión espiritual, te recarga energía.



AMOR

Tener una pareja que pueda ser comprensiva con tu manera tan particular de ser en el mundo, no siempre ha sido fácil, pero si hay alguien hoy a tu lado lo disfrutarás como nunca antes, significa para ti un respiro y no una responsabilidad, tómalo como tal y agradécelo.

Anteriormente el no tener pareja te hace sentir en ansiedad, pero curiosamente te conectas con energías profundas que cambian tu día, siempre has sentido que no quieres permanecer en soledad, pero un día como este depura por completo esa necesidad para que sientas lo importante que es estar contigo.

Cómo lidiar con tus problemas, según tu signo Cargando galería



SALUD

Tu salud comienza a tener mayor equilibrio que antes, quizá hubo algunas emociones que te hacían sentir lo contrario, pero en realidad tendrás manifestaciones místicas que te darán la oportunidad de reconectarte con quien ya partió y extrañas para así recuperar tu energía, física, psicológica y energética. En sí tienes a la mano las herramientas para auto sanarte, intenta que tu intuición te llene de serenidad día tras día.

DINERO

Buenas noticias Sagitario, todo lo que pensabas que no hacía fluir tu dinero, cambia radicalmente pues fluye para ti sin importar lo que hayas pensado con anterioridad.

Hay personas que quisieran saber cómo haces para que tu dinero fluya sin importar la situación actual, pero lo único que contestarás es a través del silencio para evitar que personas con malas intenciones quisieran quitarte la fortuna que viene por partes, pero con seguridad en ascendencia.

TRABAJO

Pensarás en un día como el presente, qué habría pasado si hicieras labores diferentes, pero en realidad no es tan difícil de saber que estás en el camino correcto, nunca has sido alguien que se deje manipular o hacer que controlen tu vida laboral, mucho menos ahora, por lo que es importante reconocer tu valentía para que mantengas tu trabajo en prosperidad hoy y siempre.

La forma de tus manos revela tu personalidad Cargando galería

Predicción de Pareja para hoy miércoles

Si te encuentras en pareja : tu pareja es un admirador de la manera en la que llevas tu vida a veces ciertas batallas, hacen que tu pareja piense que eres el más fuerte de ambos y podría ser posible por que en realidad tienes esencia de maestro, pero no por ello tu pareja es menos importante y hoy te lo hará saber.

Si estás soltero : gracias a las actividades que hoy haces, te sientes con la fortaleza para no dejar que la tristeza te invada, no te sientas en agonía, siempre sales de este tipo de aspectos, pero de vez en cuando, te sientes con ganas de apapacho, por hoy no será el caso, dejarás que las cosas fluyan.

Nivel de energía sexual : Muy Alto.

Compatibilidades

Amor: Sagitario o signos de fuego.

Amistad: Cáncer o signos de agua.

Laboral: Capricornio o signos de tierra.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : te sientes en libertad de poner barreras ante los que intentan ponerte en tensiones principalmente los Leo o los Tauro, saldrás librado de ello sin lugar a dudas.

AHORA ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO:

Un gran día para encontrar nuestro camino a la excelencia