Sagitario – Martes 9 de abril de 2019: se avecina un momento importante en tu vida

Amor ¿Alguien se marchó y te dejó solo o sola? No te entristezcas. La vida tiene sus altibajos y muchas veces todo lo que sucede conviene. Ahora estás libre para escoger y si aprendes de tus experiencias pasadas esta vez te irá mucho mejor.

Salud Un buen día en términos de salud, así que energízate adecuadamente aprovechando el aire y el Sol, alimentándote con propiedad y reposando el tiempo necesario. Si te cuidas hoy recogerás los frutos mañana. No exageres.

Trabajo

Hay un buen trabajo rondándote, pero mucho cuidado no vayas a poner juntos en el mismo plato el romance y tu empleo pues esa combinación no es nada productiva y en estos momentos no es bueno una complicación sentimental.