Sagitario - Martes 8 de septiembre del 2020: harás algo espontáneo que te hará sentir feliz

AMOR Te gana un momento de soberbia sobre el cual te sientes con debilidad. Piensas que hay otras personas que no se han involucrado contigo, como tú, con ellos, pero eso no será tan fundamental, como lo que quieres hacer para ti hoy, sin importar lo que otros opinen. Debes independizar tu energía para poder sentir que avanzas.

SALUD Si ingresas uvas congeladas en tu dieta por las noches, lograrás reducir la ansiedad que tienes de vacío. No cenes demasiado pues podría causarte insomnio. Además de que probablemente al día siguiente, tengas un vacío en el estómago.

DINERO

Por fin te sentirás libre de disfrutar tu dinero a plenitud, ya has trabajado lo suficiente como para ponerte a comprar, a planear o hacer lo que quieras con él. Evitarás cualquier tipo de crítica, pues en verdad no te importará tanto. Haz tu voluntad con lo que tanto has pensado para verlo en fortuna en muy corto tiempo.