Sagitario - Martes 6 de octubre del 2020: reclamas lo que te pertenece por mérito propio

Fase lunar: menguante



Iluminación: 78%

Signo de influencia: Tauro en tránsito a Géminis.

Carta del Tarot: el Carro de frente.

Te has inmiscuido en una serie de situaciones variadas que te han mantenido en inestabilidad últimamente, ahora tendrás que se más consecuente contigo mismo para no permitir que la tristeza te invada si no lograste algún objetivo. Tienes que ser perseverante para reclamar lo que has hecho pues te sientes devastado al no ser reconocido por una acción noble y de corazón que ayudó a otros.

Pronóstico del día: se combinan las tres energías importantes en este momento, la carta, la luna y el tránsito de los signos para hacer que las cosas se pongan a tu favor en momentos de mucha devastación. Por un instante consideras que ya no continuarás con algunas actividades por las que luchaste, pues estás cansado de encontrarte con barreras constantes.





Plutón directo: secretos se revelan Cargando galería



AMOR

La desesperación será parte del presente día y debes mantenerte fortalecido siempre, al intentar hacer todo por encontrarte de pie, no tienes todo el ánimo para poder sentir que fluyes como lo haces constantemente. Has vivido desprevenido de pronto pero ahora tendrás más cautela para impedir que las cosas que surjan de repente no te tomen desprevenido.

SALUD

Tu garganta se ha visto demasiado lastimada, quizá tengas bastantes cosas que decir pero no encuentras la manera ni el modo de lograrlo. Procura tomar té de eucalipto para mejorar esa incomodidad pues pronto se volverá algo crónico que no tolerarás.

DINERO

Tu dinero debe permanecer en resguardo durante un tiempo para que puedas verlo crecer poco a poco. Quizá es buen momento para vender una propiedad o bien inmueble porque gracias a ello podrás construir tu patrimonio y prever tu futuro. Eso atrae la abundancia favorablemente para ti, encuentra la prosperidad donde menos lo imaginaste.





Aprende cómo consultar al espejo Cargando galería



TRABAJO

Enfócate y no te distraigas, has tenido la desgracia de no poner la concentración donde es debido y las personas te ponen problemas pero ahora podrás restablecerte como no lo has hecho anteriormente y así evitar que se manifiesten problemáticas futuras.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja : han existido una serie de daños externos entre tú pareja y tú, para que terminen pero depende de la perspectiva con la que tomes las cosas, será el efecto sobre ustedes.

Si estás soltero : te sentiste vulnerable por no tener la capacidad de decir lo que sientes.

Nivel de energía sexual : Moderado.

Escucha el podcast de El Niño Prodigio

Ritual para aclarar tus sentimientos



COMPATIBILIDADES

Amor: Capricornio o signos de tierra.

Amistad: Piscis o signos de agua.

Laboral: Cáncer o signos de agua.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : siéntete lejos de un Aries.