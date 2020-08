Sagitario - Martes 4 de agosto: familia, es un día propicio para valorar y reconocer a quienes te extienden la mano

AMOR Parece que es momento de reprogramar el diagrama de tu vida, éste día te darán la oportunidad de recurrir a tus deseos y necesidades respecto a la pareja para reconsiderar si lo que has elegido sigue siendo compatible con lo que realmente quieres, luchas constantemente con la predisposición de tener una pareja que en apariencia cumpla tus expectativas.

Sin emabrgo, esas expectativas no se cumplen por ningún lado, si tienes pareja en este momento, comenzarás a tener dudas de si los acuerdos a los que llegaron se están cumpliendo, si no cuentas con pareja, tendrás una sensación de soledad profunda pero no por ello triste, por ello reconsiderarás tus deseos para dirigirte a lo que realmente quieres.