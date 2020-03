Sagitario – Martes 31 de marzo de 2020: tiempo de sorpresas sentimentales admirables

Durante estos próximos días del mes de abril que está tocando a las puertas debes concentrarte en tus asuntos principales y no estar haciendo muchas cosas simultáneamente porque terminarías haciéndolo todo mal. Aún estás a tiempo para planear las tareas que debes realizar durante la etapa laboral que se ha iniciado con este ciclo tan irregular que estamos todos viviendo. Si no organizas tu agenda hoy martes no podrás disfrutar tu siguiente fin de semana que necesitas para relajarte porque las tensiones ambientales son muchas.