Sagitario – Martes 28 de mayo de 2019: un fin de mes con nuevos planes y proyectos

Algo que te preocupaba se solucionará y esa persona molesta que te hacía la vida imposible desaparece de tu esfera social. Se está abriendo una nueva etapa de oportunidades creativas en tu vida la cual te colocará en el lugar ideal para resolver airosamente tus problemas aunque bien es cierto que habrá algunas demoras como consecuencia del tránsito retrógrado de varios planetas en el horóscopo, entre ellos tu regente, Júpiter. Estás dando pasos en camino cierto. Si estás sin trabajo ¡muévete! Los lamentos y las actitudes derrotistas no resuelven nada y además no tienen nada que ver con la naturaleza de tu signo sagitariano. No esperes más y haz lo que debes hacer para convertir cualquier situación negativa en positiva.