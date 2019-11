Sagitario – Martes 26 de noviembre de 2019: la Luna en tu signo, novilunio en tu cumpleaños, algo muy especial te espera

¡Un día inolvidable dentro de tu ciclo de cumpleaños! ¿Qué está sucediendo? Novilunio en tu signo, tránsito planetario de Venus, todo un conjunto impactante. Pueden ocurrir algunas demoras en tus planes y quizás tendrás que cambiarlos a última hora, pero de todas maneras dedica un tiempo adecuado a pasarlo en casa, junto a tu pareja y los tuyos porque así podrás elevar tu nivel de comunicación e intimidad. ¿Qué no tienes pareja? No te importará en lo absoluto porque ahora estás encauzándote en otros intereses y el amor, cuando llegue, será bienvenido, pero no estás alocadamente buscándolo.