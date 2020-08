Sagitario - Martes 25 de agosto del 2020: tomarás la iniciativa para hacer un cambio en familia

Pronóstico del día : todo pinta para que literalmente puedes modificar ciertas cosas que el pasado ha impedido que tu familia salga adelante, por ejemplo documentos testamentos o situaciones legales, la carta del ermitaño indica que eres una persona lo suficientemente paciente para poder hacerlo, pero ten cuidado, que los demás no abusen de ti porque se volverá costumbre.

La mayor parte de tu familia confía drásticamente en ti, lo cual significa que puede ser tan positivo como negativo, depende del lado que lo veas, positivo porque puedes lograr que las cosas con ellos cambien, negativo porque se acostumbren y a veces no los ayudas como tal sino los entorpeces.

AMOR Incluyendo temas de pareja, es complicado que a veces este sin ti, sin que puedas darle una opinión o sugerencia, pero debes de hacerle sentir que también tiene una independencia propia para que no recaiga toda la responsabilidad en las decisiones que tú tomes

DINERO Despreocúpate por el dinero, eres lo suficientemente capaz de hacer que el dinero crezca, en este momento es fundamental que si las personas se han apoyado en ti es porque tienes mayores logros que ellos, no te preocupes el dinero se recuperará.

TRABAJO A pesar de que debas tomar un momento para ti y para tu familia no vas a olvidar el trabajo eres una persona increíblemente activa haces varias actividades al mismo tiempo y eso te mantiene con mayor prosperidad, pero evita que por alguna razón esto te lleva al cansancio extremo.