Sagitario – Martes 23 de abril de 2019: estás en un tono de intensidad emocional

El movimiento retrógrado de tu regente trae consigo un tono de evocación, sagitariano, lo cual podría entristecerte si se trata de algo que no puedes remediar. Felizmente tú eres optimista y sabes cómo encauzar tu energía de modo tal que acerques a ti las mejores cosas que están dando vueltas en tu horizonte emocional.

Salud Estás en un momento de fuerte vibración cósmica que será altamente positivo para ti si recientemente has tenido algún accidente, caída, fractura o te has operado en algún tipo de cirugía.

Trabajo Los tonos astrales que están matizando tu horizonte laboral crean un modo de sorpresa que te maravillará porque algo que pensabas no se iba a resolver se soluciona de una forma rápida y expedita. No te inquietes, todas estas demoras son transitorias.

Dinero y fortuna Es el momento de poner un aviso de detención a los gastos extras si notas que el dinero no te está rindiendo. Estás muy derrochador y con impulsos excesivos de compras lo cual te endeudaría con tus tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Contrólate y adquiere solo lo necesario.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu entusiasmo y esa capacidad intrínseca que tienes para salir bien de cualquier tipo de dificultad que surja.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: confiar exageradamente en la suerte y no actuar con los pies bien plantados sobre la tierra.

Frase del día: no digas nunca que el amor ya no existe para ti, mientras estés vivo el amor puede aparecer en cualquier momento.