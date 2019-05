Sagitario – Martes 21 de mayo de 2019: compromisos sentimentales inusitados

El tránsito de Mercurio que hoy está ocurriendo crea un impacto dentro de tu horóscopo sagitariano que te impele a la acción. Vas a moverte como tú sabes, expresar abiertamente tus sentimientos sin temor al rechazo y abordar cualquier tema complicado con una expresión segura y confiada. No obstante, como el planeta Júpiter, tu regente, está retrógrado esa combinación planetaria puede volverte algo tenso o nervioso sobre todo en tu trabajo. Sentirás la necesidad de planificar muy bien todo lo que piensas hacer para que no te sorprenda la noche sin haber hecho lo que debías.

Amor Está al suceder un encuentro no planeado que te impactará profundamente, sagitariano. El amor te envuelve con un tono seductor e inspirador que te ayudará a recuperar un terreno que pensaste habías perdido, pero que a partir de ahora se inserta dentro de tu paisaje sentimental en la figura de alguien que desde el primer momento te cautivará.

Salud Tu salud está muy bien auspiciada así que sigue los planes que te has propuesto desde que comenzó este 2019 y verás como terminas este segundo trimestre del año en mucho mejor forma de la que pensabas,

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado, intensificándose durante el día.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu inteligencia natural que está ahora muy atinada con el impacto directo de Mercurio.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: no emplear las palabras adecuadas, cometer una imprudencia.

¿Qué debo evitar?: confundir la falta de tacto con la franqueza o la sinceridad.

Frase del día: el tiempo no se gana, no se pierde, simplemente se gasta.