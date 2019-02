Sagitario – Martes 19 de febrero de 2019: plenilunio, un nuevo escenario sentimental

Noticiero astrológico: ¡Plenilunio de febrero con la llamada “luna de nieve”, una superluna espectacular! La luna llena en Virgo, termina Acuario, comienza a regir Piscis. Todos los planetas están directos y tenemos hoy martes la vibración numerológica del seis, la vibración del amor. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo, así como el planetoide Ceres.

El día se presenta muy alentador y debes aprovecharlo totalmente para no complicarte pensando en lo que no puedes resolver sino más bien concentrarte en todo lo que tienes en tus manos. Un cuerpo sano requiere una mente también sana y tú lo sabes muy bien por experiencia propia, sagitariano. Si no tienes trabajo y estás buscando empleo ahora tendrás la oportunidad de escoger ya que frente a ti se abren nuevas oportunidades. No obstante, debes ser muy observador y cuidadoso en el momento de firmar contratos y pedir sueldos especialmente a partir de este ciclo planetario que se está iniciando con la superluna de hoy y que marca una etapa nueva en tu vida.

Amor

Una nueva escala de valores se entroniza en tu panorama romántico y si prestas atención a los encuentros que surgen te darás cuenta de la dicha que tienes en tu horizonte, y que debes aprovechar cada minuto de tu vida. Comienzas tu ciclo de cumpleaños, una nueva vida con nuevas oportunidades se abre frente a ti.

Amor

¡Es plenilunio, sagitariano, actúa con entusiasmo, como tú eres! Evita los pensamientos negativos en tu relación sentimental. Si piensas que te van a engañar o te vuelves demasiado sospechoso o desconfiado en una nueva relación, podrías perderla y ese tipo de actitud no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo de fuego.

Salud

Cuídate, Sagitario. Tu salud responderá a los tratamientos que te apliques en este día, particularmente si has estado padeciendo de dolores de cabeza, trastornos digestivos o problemas asociados con la presión arterial y la circulación que se pueden haber complicado debido a la tensión.

Trabajo

Si terminaste la semana pasada con muchas cosas pendientes y has dejado para última hora una tarea porque te parecía fácil de realizar no caigas en el mismo error. Asume las consecuencias y evita su repetición para que en el futuro inmediato no procrastines, dejándolo todo pendiente.





Dinero y fortuna

Vas a aumentar tus ingresos de manera diferente, quizás haciendo una actividad nueva para ti, pero en la cual demostrarás tu capacidad y pondrás a funcionar tu talento. Esta semana laboral se van a abrir puertas y oportunidades a tu alrededor que no debes dejar pasar por alto.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas innovadoras que te están llegando y que darán muy buenos resultados.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: descuidar tus obligaciones de hoy por estar dejando todo para mañana.

¿Qué debo evitar?: los pensamientos tristes o derrotistas, las ideas pesimistas que no tienen nada en común con la naturaleza optimista de tu signo sagitariano.

Frase del día: de la llamada “franqueza” a la falta de sensibilidad no hay más que un paso, una línea muy sutil que la inteligencia nos indica cuando debemos detenernos para no traspasarla.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario y muy bien con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Capricornio, aunque sea de tierra.

nfrontaciones con signos de agua como Escorpión y Cáncer.

Tu compatibilidad actual: es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua.

Si estás soltero o soltera: te admirarás al descubrir lo importante que sigues siendo para esa persona que pensaste ya te había dejado de amar.