Sagitario - martes 18 de agosto del 2020: recibirás una recompensa por el extraordinario trabajo que has hecho

DINERO No confundas el dinero, la fortuna y la buena suerte, todos y cada uno de ellos, tienen diferentes situaciones para ti; hablando específicamente de la fortuna, eres dichoso porque el dinero aparece, cada vez que se puede, recibirás un proyecto para que llegue dinero a tu vida, pero en cuanto a la suerte, probablemente no tengas tanta cuando te enfrentes a personas que quieran robar tus ideas.

TRABAJO Has estado pidiendo constantemente que en tu trabajo te den un ascenso o que se dé la oportunidad de que valoren más lo que haces, no necesariamente ocurrirá en este día, pero sí serás tomado en cuenta para que puedas obtener tu objetivo.