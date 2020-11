Sagitario - Martes 17 de noviembre del 2020: no establezcas juicios ante lo que no has comprobado

Podrías alcanzar tus metas siempre y cuando dejes que todo aquello que te digan sobre ti mismo, no te cause conflictos. No delates a otros por lo que hagan, sobre todo si no tiene gran relevancia, piensa que también el hacerlo, te pondría en negatividad. Hoy la Luna se encuentra en regencia y es la que con amplias posibilidades te hiciera sentir vulnerable, pero todo cambiaría para tu propio bienestar.