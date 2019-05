Sagitario – Martes 14 de mayo de 2019: tus fantasías se materializan

Es importante que definas bien lo que quieres hacer, de lo que puedes porque de lo contrario te encontrarías en medio de una situación algo comprometedora. Podrías perder una magnífica oportunidad de hacer dinero si no pones orden en tus asuntos y te dejas llevar por falsas amistades o promesas de personas que no son confiables.

Estás en un ciclo de prosperidad y debes aprovecharlo, pero no decaigas en tu entusiasmo aunque hoy algo no salga como deseas. Se soluciona esa cuestión que te inquietaba asociada a un problema laboral pendiente.

Amor No continúes hurgando en el pasado y buscando errores ya superados. Un encuentro aparentemente fortuito se transforma en algo más serio en tu vida amorosa. Vete preparando para lo que se presentará en la segunda quincena de mayo que comenzará mañana.

Trabajo No dejes nada sin hacer ni intentar, cualquier idea, por absurda que te parezca podría representar el cambio necesario para tu posición laboral actual. Es tu momento para aplicar experiencias pasadas y poner en práctica tus proyectos.

Dinero y fortuna No prestes dinero sin garantía ni te dejes atrapar dos veces en el mismo enredo. Deberás mantenerte firme para defender tus intereses y si alguien se enoja, es su problema. Estos serán días de sorpresas en el azar si te interesa explorarlo en algún juego o competencia.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el efluvio cósmico que recibes de la Luna y que te inspira y trae a la superficie sentimientos muy inspiradores

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: descuidar tus asuntos laborales por estar atendiendo cuestiones que no te incumben.

¿Qué debo evitar?: descompensar tu energía, o sea darle importancia a lo que no lo tiene y restársela a lo que sí la tiene.

Frase del día: la sabiduría consiste en convertir cada momento en un momento de felicidad y no esperar hasta mañana para ser felices.