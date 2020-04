Sagitario – Martes 14 de abril de 2020: frente a ti se abren nuevos horizontes sentimentales

Hay sorpresas en tu vida laboral y aunque hoy martes no estés trabajando muy pronto se te presentarán ocasiones para demostrar tu capacidad en la posición que ocupas. Vas a pasar una buena parte del tiempo terminando proyectos y haciendo planes para las semanas próximas, cuando se empiece a normalizar la situación existente por el coronavirus.

Amor En el plano amoroso, se presentará una ocasión propicia para demostrar tus sentimientos. Si te dejas impresionar por las apariencias podrías cometer un grave error. Durante este ciclo astral hay quien se te acerca diciéndote cosas que no son ciertas.

Dinero y fortuna Las cualidades positivas de tu signo sagitariano te ayudarán en esta etapa para alcanzar ese destino económico que con tanto esfuerzo has ido labrando en estos últimos meses. Hay una remuneración económica en camino que te vendrá muy bien.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la manera directa y sensata con la que abordas los temas más complejos y difíciles.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: asumir que si alguien no te ha contactado recientemente es porque tú no le interesas.

¿Qué debo evitar?: desconfiar, no conceder el beneficio de la duda a los demás.

Frase del día: pensamientos tontos todos los tenemos cada día, pero el sabio se los calla.