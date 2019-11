Sagitario – Martes 12 de noviembre de 2019: el plenilunio llega a tu vida con muy buenas noticias

Amor

No te impacientes si esa persona que te interesa empieza a mostrarse algo distante o fría ya que no se trata necesariamente de una situación contigo sino de las coyunturas astrales que están ahora imperando en tu signo y podrían causarte confusiones. No tomes decisiones, Mercurio está retrógrado y podrías obrar emocionalmente.