Sagitario – Martes 10 de septiembre de 2019: tu regente en tu signo atrae a ti la fortuna

Concrétate en tus asuntos ya que tendrás muchas cosas qué hacer y de lo contrario al llegar la noche no habrás hecho nada de lo que te proponías. Hay personas ociosas cuya amistad, lejos de beneficiarte, te perjudica, porque con su manera de ser y estilo de vida te desvían de tu verdadera naturaleza.

Salud Si te habías preocupado por algunas dolencias o molestias inexplicables recientes o te sugirieron una operación o tratamiento intensivo estás bien auspiciado. ¡Manos a la obra, no esperes y enfrenta la realidad como tú sabes!



Dinero y fortuna

Si no lo has hecho aún, debes empezar a guardar dinero ya para que al llegar tu ciclo de cumpleaños hacia finales del año actual dispongas de un dinero y disfrutes mejor las fiestas de fin de año. Aún hay tiempo para ir efectuando pequeños ahorros y si no logras tus metas ahora propóntelas como algo concreto para el 2019.