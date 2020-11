Sagitario - Martes 10 de noviembre del 2020: comienza por poner el ejemplo antes de dar una opinión

Posiblemente existan momentos de desesperación en tu entorno, cuando una persona se estuviera dirigiendo por el camino opuesto a lo que has querido guiar. Es Neptuno retrógrado el que, en su regencia visible, haría que la desesperación se apodere de tu energía. Sin embargo, no es buena idea intervenir pues algunas cosas de tu pasado podrían reclamarte. Si tú has puesto el ejemplo, deja que los demás sigan su rumbo.