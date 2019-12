Sagitario – Martes 10 de diciembre de 2019: abre tu corazón a lo nuevo, una ilusión que se materializará

Salud

Debes separar tus realidades de tus deseos para que tu mente repose y no te sientas presionado a hacer cosas que luego te causen tensiones nerviosas y estrés. Si no tienes deseos de comer ni comas, no fuerces tu organismo, no se muere nadie por acostarse un día sin cenar, pero sí se muere por comer demasiado o cuando no debiera.