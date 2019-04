Sagitario – Lunes 8 de abril de 2019: en tus manos está cambiar la realidad

Las separaciones temporales terminan y hay alegría en tu vida, pero recuerda una personalidad no debe anular a la otra. En el amor no debe haber uno que domine y otro que obedezca sino marchar ambos en la misma dirección, con igualdad en todo. La situación planetaria actual demanda tacto y prudencia de tu parte pues con el tránsito de la Luna por el elemento aire, vibras en un tono personal con poco tacto, desenfadado y comprometedor en tu trabajo.

Amor Si no te sientes con deseos de salir quédate en casa porque así podrás tener más tiempo para analizar mejor la forma en que ahora estás conduciendo tu vida amorosa y cambiar lo que deba ser cambiado. Hay un despertar de tu sexto sentido que te acerca al amor.

Salud Cada cuerpo reacciona de manera individual y si te sientes bien con los planes de salud que has incorporado en tu vida continúa el camino emprendido. Cuidado con estar experimentando con medicamentos que no te haya recetado tu médico.

Trabajo Prosigue con tus planes. Si te mantienes firme en tus negocios y cumpliendo tus responsabilidades no habrá motivos para temer ningún problema o complicación que muchas veces resultan por comentarios y falsas alarmas.



Dinero y fortuna

No comentes ni divulgues tus proyectos a terceras personas hasta no haberlos cristalizados y así no tendrás problemas para realizar los mismos. Mantén tu discreción en todo momento.