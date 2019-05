Sagitario – Lunes 6 de mayo de 2019: tu nivel de entusiasmo es muy alto

Una cosa es la actitud positiva, decidida y resuelta y otra es sentarte a esperar que las puertas se abran por ellas mismas sin tú hacer el menor esfuerzo. Necesitas una llave, si está cerrada. Tu intuición te indicará qué hacer pero recuerda que del cielo no cae el dinero, sino la lluvia.

Amor Si te sientes tentado a decir algo hermoso a tu pareja dale riendas sueltas a tu espontaneidad y no temas exponer tus sentimientos más profundos. La energía planetaria que estás recibiendo favorece la comunicación entre los amantes.

Trabajo

Sigue actuando de la manera como lo has venido haciendo en tu empleo y no te dejes llevar por inclinaciones negativas que no tienen nada que ver con la realización de tu trabajo. Haz cada cosa a su tiempo y lugar y todo saldrá bien.