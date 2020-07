Sagitario – Lunes 6 de julio de 2020: tendrás una semana muy atareada

Sin embargo debes tener cuidado, pues si te enredas sentimentalmente con alguien comprometido y con hijos la persona más perjudicada serás tú. Toma medidas para hacer bien las cosas y no causarte problemas que solamente enredarían tu vida amorosa. Ahora con el tránsito lunar estás sumamente sensible.

Dinero y fortuna El dinero llega a tus manos a través de un trabajo que hiciste hace tiempo y hasta ahora no te lo habían pagado. Lo recibirás en el mejor momento pues las obligaciones sociales que estás contrayendo te harán incurrir en gastos extras.

Frase del día: tomar a los demás como son y no como quisiéramos que fuesen, ese es el secreto de la convivencia y la paz.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro.

La relación más tensa: no se aprecian muchas contradicciones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión.

Tu compatibilidad actual: es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: muchos se sentirán atraídos o atraídas hacia ti, pero no te lo expresarán, deberás ser tú el que dé el primer paso.