Sagitario – Lunes 27 de mayo de 2019: te envuelve la emoción y la pasión

La Luna y Venus están activando tu entusiasmo sagitariano. Algo que te preocupaba empieza a resolverse de una manera adecuada y encuentras soluciones novedosas que te estimularán a cambiar lo que has estado pensando transformar en tus asuntos laborales y económicos.

Lo más significativo durante este ciclo es tu versatilidad. Vas a conocer personas interesantes que te inspirarán. Comprenderás también que no tiene sentido insistir en algo que ya terminó y con esa actitud positiva y realista lograrás el éxito.



Amor

Es tiempo de soluciones no de nerviosismos ni peleas. Tal vez haya algo que te moleste en tu pareja, pero es bueno te hagas el disimulado, o la disimulada porque no vale la pena convertir una pequeña tormenta de verano en un huracán. Esa persona te quiere, no lo dudes tanto.