Sagitario – Lunes 23 de marzo de 2020: no te impacientes, tu momento está llegando

Vas a descubrir algo que no sospechabas. A partir de este nuevo año zodiacal iniciado el pasado viernes con la fiesta del equinoccio resolverás muchos asuntos pendientes de manera inteligente y eficaz gracias a la actitud mental que te favorece.

Amor Una persona algo mayor que tú se interesa por ti y empieza a rondarte. No es mala idea atender sus palabras y valorar las posibilidades de iniciar una amistad que tal vez podría cristalizar en algo más serio.



Trabajo

Mantén tu equilibrio, sagitariano. No excedas tus límites pues en hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a perjudicar tu trabajo.