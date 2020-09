Sagitario - Lunes 21 de septiembre del 2020: evita reclamar aquello que tú tampoco haces

AMOR Se hace evidente que todo lo que tenga que ver con relaciones personales, mueve tus emociones con más fuerza que para otros signos. No olvides que tienes la intensidad de tu lado, pues lograr entrar en provocaciones, cuando sientes que las cosas son injustas, a pesar de que no es tan grave el asunto.

DINERO

Sentías que no podrías lograr tus metas financieras debido a un tropiezo grande con una deuda, con gran fortuna ahora estás liberado, pues has hecho negociaciones pertinentes que te alejen de esa tensión. Debes ser más consecuente contigo para no llegar a los límites, pues también te harán sentir que no logras lo que has querido. Si una persona se acerca para pedirte dinero, no será el momento adecuado para ello.