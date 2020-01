Sagitario – Lunes 20 de enero de 2020: la acción de Venus activa tu intuición

Este lunes estás iniciando una buena temporada laboral al ocurrir el inicio de un signo del elemento aire, muy afín contigo. Sin embargo, debes ser prudente y no exagerar sobre todo a la hora de comentar tus éxitos con compañeros de trabajo que no son sinceros y podrían envolverte en un chisme, murmuración o envidia.

Este período que ahora se inicia trae consigo sorpresas en el plano sentimental, escucharás confesiones que te dejarán perplejo. Deberás hacer ajustes para no incurrir en gastos innecesarios, pero con ese espíritu de ahorro lograrás mucho.

Amor

Es tiempo de soluciones no de nerviosismos ni peleas. Tal vez haya algo que te moleste en tu pareja, pero es bueno te hagas el disimulado, o la disimulada porque no vale la pena convertir una pequeña tormenta de verano en un huracán. Esa persona te quiere, no lo dudes tanto.