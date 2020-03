Sagitario - Lunes 16 de marzo de 2020: estás en un tono optimista y decidido

No obstante, sé prudente, no des rienda suelta a tus palabras sin medir la consecuencia de tus acciones. Lo que digas o hagas en estos momentos podría ser mal interpretado y causar distanciamientos entre tu pareja y tú pues en tu caso, debido al tránsito de Mercurio al signo pisciano, te rodean personas demasiado sensibles que están ahora muy susceptibles, de ahí tu necesidad de actuar con prudencia, y así no habrá dificultad alguna. Procede con tu sinceridad característica, pero con más tacto social.